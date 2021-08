Giornata da bollino rosso in Sardegna sia per il caldo rovente sia per il pericolo di innesco di nuovi incendi.

A lanciare l’allarme sono meteorologi e Protezione civile. Sono attese temperature che potrebbero arrivare – specie nel Sud Sardegna –anche a toccare i 45 gradi. Un clima ideale – purtroppo – per i roghi, di natura spontanea oppure provocati dagli incendiari senza scrupoli.

Intanto, in queste ore sbarca in Sardegna il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli che, accompagnato dalla sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde e dalla sottosegretaria al Ministero per la Transizione ecologica Ilaria Fontana, visiterà le zona dell’Oristanese devastate dai roghi di fine luglio.

Oltre a incontrare i sindaci e le comunità dei Comuni colpiti, i rappresentanti del Governo parteciperanno all'assemblea Anci.

"Il governo – ha detto Todde – vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, ai sindaci, alle imprese, agli imprenditori e ai cittadini che

in queste settimane hanno vissuto sulla propria pelle le devastazioni causate dagli incendi che hanno colpito duramente anche la Regione Sardegna".

(Unioneonline/l.f.)

