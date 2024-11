«Volete lasciare gli Stati Uniti d'America dopo la vittoria di Trump? Allora venite qui a Ollolai, dove potrete anche avere case a 1 euro».

È il messaggio promozionale pubblicato sul sito dal Comune barbaricino – e ripreso anche dalla Cnn -, sull’onda del malcontento espresso da molti sostenitori delusi di Kamala Harris, arrivati a paventare l’addio agli Usa a causa dell’elezione, lo scorso 5 novembre, di Donald Trump alla Casa Bianca.

«Sei consumato dalla politica globale? Desideri abbracciare uno stile di vita più equilibrato e ottenere nuove opportunità? È tempo di iniziare a costruire la tua fuga in Europa nello stupendo paradiso della Sardegna», si legge inglese sulla homepage del Comune.

E ancora: «Immerso nella natura incontaminata, circondato da una cucina incredibile e immerso in una comunità con antiche tradizioni, nella Zona Blu della Terra rara, Ollolai è la destinazione perfetta per riconnettersi, ricaricarsi e abbracciare un nuovo modo di vivere. Scopri una serie di proprietà degli ideatori del fenomeno globale. Che tu stia cercando una casa da ristrutturare a 1 euro o una casa pronta per essere spostata – conclude il Comune rivolto ai potenziali nuovi residenti statunitensi -, ti guideremo attraverso ogni fase del tuo viaggio, dall'organizzazione delle visite alla ricerca di appaltatori e alla gestione della burocrazia necessaria».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata