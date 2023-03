Respinge con forza tutte le accuse Bastiano Secci, il 55enne di Irgoli in cella a Badu ‘e Carros con l’accusa di tentato omicidio per aver massacrato di botte la sua compagna.

La donna, 50 anni, è ricoverata al San Francesco di Nuoro nel reparto di Rianimazione.

Secci, davanti al gip Giacomo Ferrando, ha fornito una sua ricostruzione di quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica ma il suo avvocato, Cosimo Forma, non ha voluto rendere nota la sua versione. Ha invece chiesto la revoca del fermo in carcere per il suo assistito e in sostituzione una misura meno afflittiva: i domiciliari o l’obbligo di firma. Il gip si è riservato la decisione.

La vittima è stata colpita a un occhio, alla schiena e all’addome: è riuscita a dare l’allarme a un vicino di casa consentendo l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata