Un Mandrolisai inserito tra i migliori 100 vini italiani del 2024. Il riconoscimento ha premiato il lavoro di Antonella Pisu, enologa e titolare de “La Dolce Vigna” di Atzara, e il suo Mandrolisai 2021. La classifica è stata stilata da Ian D’Agata, figura di spicco nel mondo del vino e direttore scientifico del Vinitaly International Academy.

Il vino sardo ha catturato l’attenzione di D’Agata per la sua eleganza e carattere distintivo. «Una delle cantine più interessanti di questi ultimi dieci anni», scrive l’esperto, nella rivista Terroir Sense Wine Review.

Per Pisu si tratta di un riconoscimento che «è motivo di grande orgoglio, un tributo alla dedizione meticolosa sia in vigna che in cantina, che permette di ottenere vini di straordinaria qualità e che riflettono l’autenticità del terroir dai quali provengono». «Filosofia quest’ultima – afferma l’enologa – sposata da tutti i produttori del Mandrolisai, che ad oggi conta più di 30 aziende vitivinicole».

