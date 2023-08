Hanno raggirato una donna riuscendo a ottenere i dati del suo conto corrente e carte attraverso link, sms e chiamate.

La vittima, una residente di Ovodda, si è vista portare via oltre 5000 €. Così i Carabinieri della Compagnia di Tonara hanno denunciato tre persone, indagate per aver ideato la truffa. Due di loro, un uomo ed una donna di origine campana, si erano impossessate della somma di denaro all’inizio dell’anno.

Il copione si ripete con un uomo residente a Torre del Greco (NA), che è stato denunciato dai militari per aver ordito una truffa ai danni di un operaio di Tonara per un totale di 1900 €. La posizione degli indagati è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Numerose le frodi online denunciate anche nel territorio del Mandrolisai e della Barbagia di Belvì. Nel paese un uomo ha perso 600 € dopo aver seguito una procedura fraudolenta ricevuta via SMS, dal numero di “PosteInfo”. Una volta inseriti i suoi dati è stato contattato da un falso operatore che – con il pretesto di bloccare dei pagamenti anomali fatti con la carta – si è invece appropriato dei soldi. Con la stessa modalità un giovane di Ortueri ha perso 790 €.

A Tonara invece la denuncia di una donna che dalla sua carta di credito ha visto andare a buon fine 3 transazioni non autorizzate per un valore di 150 €. Nello stesso paese un uomo, dopo aver acquistato online dei pezzi di ricambio per la sua macchina, non ha ricevuto l’ordine. Nel mentre il venditore è sparito.

