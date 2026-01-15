Avrebbero ottenuto indebitamente fondi europei destinati allo sviluppo rurale, per un importo complessivo superiore a 114 mila euro.

È quanto contestato a un’azienda agricola del Mandrolisai, nei cui confronti i carabinieri della Stazione di Desulo hanno eseguito un sequestro preventivo su delega della Procura Europea, in esecuzione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento si inserisce in una complessa indagine per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, condotta con il supporto della Sezione Eppo del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma.

Secondo quanto emerso, l’azienda avrebbe percepito per anni contributi a fondo perduto dell’Unione Europea attraverso la presunta falsificazione dei titoli di possesso e conduzione di terreni agricoli e la dichiarazione di attività produttive che non sarebbero state realmente svolte.

Il sequestro ha riguardato conti correnti, disponibilità finanziarie e beni riconducibili all’azienda e ai soggetti coinvolti.

