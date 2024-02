C’è un fermo per il tentato omicidio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Torpè al culmine di una lite in famiglia. Si tratta di un 36enne che avrebbe prima minacciato il padre, Pasquale Melis, ex carabiniere in pensione, di 67 anni, puntandogli un coltello alla gola, e poi lo avrebbe picchiato colpendolo in testa con una sedia.

Il figlio, in stato di ubriachezza, è scappato prima dell’arrivo dei carabinieri e la sua fuga è durata per diverse ore. È stato rintracciato a Oliena e portato nel carcere di Badu ‘e Carros.

Il padre, soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro con gravi lesioni.

Il Ris di Cagliari ha svolto accertamenti tecnici sia nell’abitazione di famiglia sia nell’abitacolo della macchina usata per la fuga dal 36enne.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata