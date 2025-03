Complice il crollo delle temperature, la neve ritorna sul Gennargentu oltre i 1400 metri.

A raccontarlo dalla sua casa più alta dell’isola, Tore Moro, dell’azienda agricola Separadorgiu, a Fonni, insieme alle webcam di Sardegna Clima Onlus.

Pochi i centimetri di coltre bianca, già in parte disciolti. Che fanno comunque ben sperare gli operatori turistici, a lavoro per accogliere alcuni visitatori in transito.

Il masso caduto nella SP 7 Desulo-Fonni (foto Onano)

A valle, piogge intense e disagi alla circolazione, con un masso caduto lungo la SP 7 Desulo-Fonni. Illesi gli automobilisti in transito, mentre sono in corso le operazioni di rimozione dei tecnici della Provincia.

