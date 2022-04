Grande festa oggi per Bonaria Farris che compie 101 anni. Nata a Tonara il 12 aprile 1921, non ha potuto ricevere baci e abbracci dalla sua famiglia in quanto in questo momento è alle prese col Covid ma, come spiega la nipote Roberta Planta, “sta bene, stiamo aspettando che si negativizzi per festeggiare con tutti i parenti”.

Bonaria, che ha superato la guerra, è circondata da un grande affetto e la famiglia le ha fatto recapitare una super torta: “Nonnina nostra – dice ancora la nipote – sei uno spettacolo”.

