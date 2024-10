Dieci anni di reclusione. È la pena inflitta oggi dal gup del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu, nel giudizio abbreviato contro Fabio Delogu, noto in città come Bullana, l’allevatore nuorese di 48 anni accusato del tentato omicidio di Albino Sella avvenuto nelle campagne di Mamoiada nel febbraio 2020.

Delogu, era in aula accompagnato dai suoi avvocati Gianni Falchi e Francesco Marongiu. In aula non c’era la vittima che quindi non si è costituita parte civile.

L’imputato era stato catturato a febbraio in una zona impervia delle campagne di Mamoiada dopo un anno di ricerche: destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, si era reso irreperibile. Albino Sella nel febbraio 2020 era scampato a un agguato sulla vecchia strada che collega Nuoro a Mamoiada: contro di lui erano stati esplosi alcuni colpi di fucile andati a vuoto. Ad incastrare Delogu le tracce di Dna.

Albino è fratello di Danilo Sella, ucciso con una fucilata al volto a 23 anni il 18 settembre del 2008, e lui stesso è attualmente in carcere: sta scontato una pena di 9 anni per il tentato omicidio di Antonio Deiana avvenuto a Mamoiada nel 2016.

