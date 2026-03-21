Due nuovi treni sono arrivati ieri da Cagliari, quindi collocati sulla linea ferroviaria Arst tra Macomer e Nuoro. Nei prossimi giorni, dopo le prove e la formazione del personale, i due convogli inizieranno a viaggiare per rendere più agevoli i collegamenti fra i due capoluoghi. Si tratta di due nuovi treni a idrogeno di ultima generazione, acquistati dall'Arst con un investimento regionale di 29 milioni di euro. Convogli, che fa parte del rinnovo tecnologico delle ferrovie secondarie, miglioreranno la sostenibilità e il comfort del trasporto sulla rete a scartamento ridotto. I treni a idrogeno andranno a sostituire gli attuali convogli a gasolio. Per la riqualificazione della linea, da qualche mese sono in corso i lavori per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno verde, proprio per alimentare i nuovi treni. Si tratta di una tappa importante nella strategia di transizione ecologica. La centrale di produzione è in fase di realizzazione nell'area di pertinenza dell'area ferroviaria dell'Arst, nella zona periferica della cittadina, accanto alla linea per Nuoro.

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