Chiede continuamente a medici e psicologi solo di Francesco. Del suo fratellino di 10 anni che quella mattina era con lui nella stanzetta. Ancora nessuno gli ha detto che non c’è più. Né lui, né mamma Giusi, così come la sorella maggiore Martina. Il ragazzo 14 enne unico sopravvissuto in famiglia alla strage compiuta martedì mattina dal padre, ieri è stato sentito in audizione protetta nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale. Con gli inquirenti, ad ascoltare il ragazzo, erano presenti anche uno psicologo infantile e il tutore legale del minore nominato dalla Procura, Antonio Cualbu. Dal racconto dell'unico testimone oculare dei delitti, e componente di quella famiglia che a detta di molti sembrava perfetta, si è cercato di far emergere un movente. Si vagliano le cartelle cliniche e lo stato patrimoniale, alla ricerca del perché la coppia aveva venduto da poco la casa ereditata da Giusi, per andare a vivere in affitto nell’appartamento della mattanza.

Quello che rimane da capire è perché tanta furia. La moglie di Gleboni, Giusi Massetti, la sera prima del delitto, aveva preso un appuntamento con un’amica intima. Dovevano uscire insieme. Il marito è tornato a casa dopo il lavoro di vedetta nell’antincendio ad Ugolio. Una telefonata della donna però aveva rimandato tutto: («ho la febbre, questa sera non esco») aveva detto. Era la verità, dovuta magari a quelle condizioni di salute che l’avevano spesso portata a fare controlli medici accompagnata dalla figlia Martina, o c’erano già malumori? Magari nati per problemi economici, per quell’abitazione vicino a via Don Bosco, che Giusi aveva ereditato dal nonno, e che la coppia aveva venduto da un paio di anni perché troppo piccola.

Serviva una stanza in più e forse nel loro progetto c’era la volontà di ricomprarne una più grande. Casa che dopo quasi due anni però non è mai stata acquistata. Così famiglia è andata a vivere in affitto. Forse la gestione del ricavato dalla vendita ha creato problemi economici e difficoltà. Un carattere forte e possessivo nei confronti della moglie potrebbe aver fatto il resto.

