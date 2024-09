Aperta e quasi subito chiusa l’audizione protetta, questa sera, nel reparto di Otorinolaringoiatria del San Francesco di Nuoro, del quattordicenne sopravvissuto alla strage messa a segno da Roberto Gleboni, l’operaio forestale di 52 anni che due giorni fa in via Ichnusa ha ucciso la moglie Giusi Massetti (43), la figlia Martina (25), il figlio Francesco (10) e il vicino Paolo Sanna (69) per poi andare in via Gonario Pinna a sparare anche contro la madre, di 84 anni, prima di togliersi la vita con la stessa arma.

Roberto Gleboni

Il ragazzino è l’unico figlio sfuggito al massacro. E il solo testimone che attraverso i suoi ricordi potrebbe fornire indicazioni utili agli inquirenti per ricostruire quanto successo quella mattina di sangue, nella casa della famiglia sterminata. Ma non ha potuto dire molto: il suo stato emotivo e le sue condizioni di salute non hanno permesso alcun approfondimento. Le sue dichiarazioni, inoltre – e forse non poteva essere diversamente, viste le condizioni e ciò che ha visto – sono apparse contraddittorie e confuse.

Con gli inquirenti, ad ascoltare il ragazzo, erano presenti anche uno psicologo e il tutore legale nominato dalla Procura, Antonio Cualbu. Dal racconto dell'unico testimone oculare dei delitti, e componente di quella famiglia che a detta di molti sembrava perfetta, si cerca una spiegazione sulla strage, un movente finora rimasto un mistero.

Giuseppina Massetti e la figlia Martina

«Urlavano tutti», le sue parole pronunciate davanti a chi lo portava in ospedale. quando ancora riecheggiava l’orrore degli spari.

Gli inquirenti intanto continuano a lavorare: si scava nei conti della famiglia Gleboni-Massetti, per capire se all’origine della tragedia possano esserci problemi finanziari. Ma si passano al vaglio anche i documenti medici.

