“La politica sarda perde una figura che fu protagonista nei decenni passati delle grandi battaglie per il progresso sociale ed economico del suo territorio e di tutta la Sardegna”. Così il presidente Christian Solinas, che con profondo cordoglio ha voluto rendere omaggio all'onorevole Gonario Gianoglio, morto a Nuoro all’età di 90 anni.

“Sindaco, consigliere ed assessore regionale in varie legislature, si è distinto per una profonda preparazione politica e culturale e per una grande e costante attenzione verso i temi sociali”, ha proseguito Solinas, rinnovando ai familiari “la propria affettuosa vicinanza, anche a nome della Giunta Regionale”.

La camera ardente nel ricordo dell’ex sindaco, primo cittadino del capoluogo barbaricino dal ‘64 al ‘69, resterà aperta al pubblico nella sala di rappresentanza del Comune dalle 16 alle 20 e domani dalle 8 alle 10.

(Unioneonline/v.l.)

