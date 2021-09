Cinque famiglie di Desulo dovranno lasciare le loro case del quartiere di Issiria, in particolare di via Lamarmora, a causa di smottamenti franosi. Sono in tutto dieci persone nei confronti delle quali sarà in vigore l’ordinanza esecutiva emessa dal sindaco Giovanni Melis.

Già lo scorso luglio il primo cittadino aveva firmato un primo documento ma alcuni nuclei famigliari sono rimasti nelle abitazioni in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Quello degli smottamenti è un problema che risale agli anni Ottanta ma negli ultimi mesi si è fatto sempre più presente con crepe negli edifici che per gli esperti sarebbero difficili da riparare.

“Ho scritto alla Regione al ministero dei Lavori Pubblici e ai vari enti competenti – ha detto il sindaco -, in modo da assicurare dei fondi che possano risolvere i problemi di emergenza abitativa a queste persone che andrebbero in mezzo alla strada. Dovendo sgomberare precauzionalmente a strettissimo giro dobbiamo trovare altre case e pagare loro un affitto in attesa di accedere ai fondi preposti in queste situazioni per assicurargli un'abitazione decorosa e priva di rischi".

“Stiamo consultando professionisti dell'ordine dei geologi per capire se e come intervenire sui terreni scistosi – conclude Melis -, ma sarà un'operazione che richiede tempo. Adesso dobbiamo occuparci di sistemare le famiglie in difficoltà".

(Unioneonline/s.s.)

