Un incidente si è verificato questa sera lungo la 131 Dcn vicino a Siniscola in direzione Olbia.

All’altezza del km 87 due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento, e poi si sono ribaltate. Quattro le persone rimaste ferite, due in modo grave. Una è stata soccorsa con l’elicottero.

Sul posto sono intervenute le ambulanze, la polizia stradale, i vigili del fuoco e l’Anas.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata