Grande affluenza di iscritti nei giorni scorsi all’assemblea di Coldiretti a Siniscola.

All’incontro che era stato indetto per illustrare agli associati che fanno parte degli uffici di Siniscola e Bitti (a cui fanno riferimento anche gli iscritti di Budoni, Lodè, Posada, San Teodoro, Torpè, Lula, Onanì, Orune e Osidda), i contenuti delle nuove politiche ambientali comunitarie, hanno preso parte più di 120 persone. A presentare il nuovo pacchetto di interventi destinati al comparto agricolo e zootecnico, è stato Mario Golosio: «Il nuovo programma - ha spiegato il funzionario di Coldiretti - promuove tutte quelle iniziative che coniugano l’economia ecosostenibile». Durante il dibattito è intervenuto anche Luigi Sau che ha parlato delle nuove opportunità per le aziende agricole sotto l’aspetto creditizio. La discussione si è poi spostata sulle criticità.

Il direttore provinciale Alessandro Serra ha parlato delle vertenze ancora in atto per i mancati ristori attesi da troppo tempo per il morbo della Lingua blu e per i danni legati agli eventi calamitosi e siccitosi, compreso il grave fenomeno degli incendi. «A queste criticità si aggiungono i forti rincari - ha sottolineato Serra, presente insieme al presidente di Nuoro-Ogliastra dell’associazione di categoria, Leonardo Salis - delle materie prime e dei costi energetici».

