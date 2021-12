Incidente stradale al chilometro 113 della statale 131 dcn.

Per cause in corso di accertamento una macchina si è completamente ribaltata sulla carreggiata, all’ingresso del distributore di benzina.

A bordo un trentenne di Budoni, che non ha riportato per fortuna gravi conseguenze ed è stato trasferito all'ospedale di Olbia per ulteriori accertamenti.

La macchina invece è completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Siniscola, la Polizia Stradale e il Servizio sanitario 118.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata