Ha perso il controllo dell’auto nella circonvallazione di Sindia, in direzione Bosa, finendo violentemente contro il guardrail. Ma, per miracolo, non si è fatto nulla.

L’incidente è successo stamattina. La vettura, una Fiat Marea, ha sbandato più volte prima dello schianto: il guardrail ha completamente trafitto l’abitacolo, distruggendo l’auto. Ma l’uomo alla guida è rimasto illeso, cavandosela solo con qualche lieve abrasione.

È stato comunque affidato al 118 di Macomer per le cure. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Macomer.

(Unioneonline/L.Ne.)

