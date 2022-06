"Due uomini incappucciati e armati mi hanno aggredito alle spalle: per cinque sei minuti ho temuto che portassero il gesto alle estreme conseguenze. Cercavo di resistere e di farli ragionare ma non è stato possibile. Difficile capire cosa è successo secondo una logica, perché una logica semplicemente non c'è".

Questo il racconto di Luigi Morittu, l’ex sindaco di Silanus, geometra, 67 anni, picchiato ieri nella sua azienda agricola a Tanca Noa, a pochi chilometri dal paese. "Mi sento come un pugile suonato - spiega - ho qualche costola rotta e escoriazioni ovunque, ma questa è l'ultima cosa che mi preoccupa. Voglio capire cosa è successo perché sono stato aggredito senza aver mai fatto male a nessuno: calci, e pugni, poi mi hanno legato al cancello, cosparso di benzina e minacciato di darmi fuoco. Quando sono riuscito a liberarmi e a raggiungere un ovile vicino ho capito che ero salvo".

Morittu, come ogni mattina, era andato nella sua azienda per accudire i cavalli prima di recarsi in studio. Ma appena è sceso dalla macchina si è trovato davanti due uomini incappucciati, uno armato di pistola. Poi l’inferno.

"Le ho pensate tutte ma ancora non mi capacito - continua - forse sono arrivato davanti al cancello della mia azienda, dove sono stato aggredito, nel momento meno opportuno, forse ho disturbato qualcosa che stavano portando a termine. Oppure volevano semplicemente portare via il mio suv (sul quale sono fuggiti, ndr) e quando hanno capito che era dotato di Gps e di un cellulare collegato al bluetooth, l'hanno abbandonato nel primo parcheggio utile per non essere inseguiti dalle forze dell'ordine".

Dall'attuale sindaco Gian Piero Arca ai parlamentari e consiglieri regionali, sono decine i messaggi di solidarietà che gli stanno arrivando in queste ore: "Ringrazio davvero tutti, sono stato travolto da un affetto enorme dalla parte bella della società di Silanus e di tutta la Sardegna. Questa violenza si colloca al di fuori dei nostri contesti locali, nelle nostre comunità certi gesti sono inusuali".

Tra oggi e domani sarà nuovamente interrogato dagli inquirenti, nella speranza di riprendere al più presto la sua vita: "Continuerò ad andare nella mia azienda la mattina come ho sempre fatto - assicura - ho l'hobby dei cavalli e intendo portarlo avanti. Se ho paura? Più che paura mi chiedo di cosa devo avere paura: voglio capire cosa è successo, questo sì, e anche in fretta per la mia tranquillità e per quella di tutta la comunità".

(Unioneonline/D)

