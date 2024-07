I comitati e i sindaci del Nuorese vogliono tenere alta l’attenzione sullo sfregio eolico. E nel corso di un’assemblea, in corso a Orgosolo, hanno preannunciato entro fine luglio una nuova manifestazione sulla Nuoro-Lanusei.

«I signori del vento stanno andando avanti e noi non lo permetteremo», ha tuonato Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo. Nel paese il Comitato vanta oltre 350 aderenti: «Siamo vittime di speculazioni, di progetti che non hanno sfogo europeo. La Regione non ha idea del piano energetico della Giunta Todde, i 6.2 Gw sono stati scelti dall’alto. Basta parlare di sacrificio per la locomotiva economica del Nord. Tra l’altro la nuova legge europea scrive che l’energia va ridotta nei luoghi in cui viene consumata».

Daniela Falconi, presidente dell’Anci e sindaca di Fonni, ha aggiunto: «Bisogna tenere d’occhio Stato e Regione. Abbiamo, in questo periodo di mezzo, 180 giorni per dire la nostra sulle aree idonee. E portare la Giunta a discutere del piano energetico regionale».

