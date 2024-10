Oltre quattromila piante di marijuana per un peso complessivo di tre tonnellate. È il maxi sequestro affettato dalla Polizia di Nuoro a Su Berrinau, nella compare attorno alla città. Complessivamente il sequestro ha portato a scoprire un’estesa piantagione di marijuana, 4.265 piante per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e livelli di principio attivo delta-9-THC ben superiore a quello consentito dalla norma per la coltivazione sativa.

Un’operazione che rientra nel controllo del territorio che ha portato nei giorni scorsi anche al controllo di 139 veicoli, 223 persone, di cui 38 persone con precedenti, segnalati all’autorità amministrativa 7 persone come assuntori di sostanze stupefacenti. Sequestrati inoltre 200 grammi di sostanze stupefacenti e denunciate 5 persone per guida in stato di ebbrezza. Attraverso le attività di controllo, prevenzione ed intervento il dispositivo ha innalzato e garantito un maggior livello di sicurezza per la popolazione residente e per i turisti.

© Riproduzione riservata