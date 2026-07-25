Una comunità sotto choc per la morte di Fabrizio Pittalis. Nel paese di Orotelli, l'amministrazione comunale ha deciso immediatamente di proclamare il lutto cittadino per il diciottenne vittima di un tragico incidente sul lavoro.

L'intera comunità e i paesi vicini si sono uniti attorno alla famiglia del giovane, morto all'alba di ieri nell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in località S'Infurcau, al confine tra Oniferi e Orotelli.

Il sindaco di Orotelli, Tonino Bosu, ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giorno delle esequie, che saranno celebrate alle 18 nella chiesa dello Spirito Santo. «Siamo senza parole, sotto choc - dice Bosu -. Un ragazzino solare, sempre sorridente. Era appassionato di cavalli, sempre presente alle manifestazioni del paese e componente del gruppo di Sos Thurpos».

Nel frattempo proseguono verifiche e indagini sull’accaduto. Sul registro degli indagati sono iscritte due persone, il titolare dell'azienda, e l'operatore del mezzo che ha travolto Fabrizio Pittalis. Entrambi tutelati dall'avvocato Giuseppe Talanas. L'ipotesi è omicidio colposo, passaggio necessario per accertare eventuali responsabilità.

Lo Spresal dell'Asl di Nuoro verifica documenti, piani di sicurezza e i corsi degli operatori: si cerca di capire se quella di ieri sia stata una tragica fatalità oppure possa essere frutto di una mancanza.

Ulteriori approfondimenti negli articoli di Fabio Ledda, Giovanna Pittalis e Gianfranco Locci su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

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