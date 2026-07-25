Per fortuna solo un grande spavento, ma poteva finire molto peggio questo pomeriggio la disavventura di una mamma e due bambine che, a bordo del loro sup, si sono ritrovate sugli scogli in una zona molto impervia a Cala Gonone, vicino alla grotta dei Colombi.

Erano state trascinate lì dal mare agitato. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro, allertata dalla Capitaneria di porto di Olbia.

Non potendo soccorrere le tre malcapitate via mare a causa delle forti correnti, è stato necessario l’arrivo dell’elicottero Drago. Madre e figlie sono state recuperate con un verricello e sbarcate in sicurezza. Tutto mentre in mare, una vedetta della Guardia Costiera di Cala Gonone, offriva il supporto necessario.

Sul posto anche due ambulanze della Croce Azzurra di Cala Gonone e due pattuglie dei carabinieri di Dorgali . Fortunatamente sia la donna che le bambine stanno bene.

(Unioneonline/L)

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