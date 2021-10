Incidente sulla provinciale 58.

A scontrarsi, all'altezza della Cantina Orgosa di Orgosolo, un'Alfa Romeo Mito e una Dacia Duster che procedevano in direzioni opposte.

Una donna di 59 anni di Quartu Sant’Elena, passeggera della Duster, è rimasta colpita dall'esplosione dell'airbag. Ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro, dopo le cure, è stata dimessa con pochi giorni di prognosi.

Il conducente dell'Alfa Romeo Mito, un 22enne di Orgosolo, è stato medicato e poi dimesso dal Pronto Soccorso dell'ospedale nuorese. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per i veicoli finiti al centro della carreggiata e per il tempo necessario per i rilievi.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Nuoro e della Stazione di Orgosolo. Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro connesse anche alla pioggia.

(Unioneonline/D)

