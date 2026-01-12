Incidente stradale questo pomeriggio attorno alle 16 lungo la strada provinciale 38, nel tratto tra Dorgali e Nuoro, non distante dalla zona industriale del paese.

Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, probabilmente dovuto a una manovra improvvisa per evitare un animale selvatico comparso sulla carreggiata. Nel violento impatto sono rimaste ferite due donne di 55 e 41 anni.

Le automobiliste sono state soccorse dal personale del 118, intervenuto con le ambulanze, e trasportate in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le condizioni precise delle ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestito la viabilità. L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, con disagi alla circolazione per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

