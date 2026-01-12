Scontro frontale tra Dorgali e Nuoro: due donne feriteLa collisione sulla Provinciale 38. Soccorsi in azione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale questo pomeriggio attorno alle 16 lungo la strada provinciale 38, nel tratto tra Dorgali e Nuoro, non distante dalla zona industriale del paese.
Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, probabilmente dovuto a una manovra improvvisa per evitare un animale selvatico comparso sulla carreggiata. Nel violento impatto sono rimaste ferite due donne di 55 e 41 anni.
Le automobiliste sono state soccorse dal personale del 118, intervenuto con le ambulanze, e trasportate in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le condizioni precise delle ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestito la viabilità. L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, con disagi alla circolazione per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.