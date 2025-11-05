Spaventoso incidente stradale, mercoledì mattina, sulla Provinciale 33 in territorio di Noragugume.

Poco prima delle 8 due auto si sono scontrate frontalmente: un impatto violento, in seguito al quale due donne sono rimaste ferite.

Sul posto dopo l’allarme sono giunti i vigili del fuoco di Macomer, i carabinieri e il personale del 118.

Le due donne sono state estratte dagli abitacoli e condotte in ospedale. Per una di loro, in condizioni gravi, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata