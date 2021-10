Incidente stradale in località “S’arenariu” - La Caletta, nel Comune di Siniscola, dove la scorsa notte una Seat Ibiza è uscita di strada impattando violentemente contro alcuni alberi di eucalipto posti ai lati della carreggiata.

Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola: liberati dalle lamiere due dei tre occupanti della vettura, tutti gravemente feriti ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Siniscola e il servizio sanitario del 118.

(Unioneonline/v.l.)

