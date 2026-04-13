I progetti vengono al pettine. La Regione li aveva bloccati, ma le sue norme sono state dichiarate incostituzionali e chi voleva realizzarli ha presentato ricorso al Tar. Risultato: «In ottemperanza alla sentenza si comunica il riavvio dell'iter istruttorio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale» e poi, a seguire, il nome dell’impianto eolico o fotovoltaico che riprende vita. Questo compare a più riprese sul portale dell’assessorato regionale all’Ambiente che si occupa delle autorizzazioni sui progetti per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile. Era successo nei giorni scorsi con tre proposte nel Sassarese. Ora eccone un’altra, a Noragugume: una società che porta il nome del paese ma con sede a Bolzano vuole piazzare 100.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici per una potenza di 6.583,50 kw.

L’istanza per la Via risale a settembre 2023. Un anno dopo la Regione aveva dichiarato l’improcedibilità del percorso che doveva portare all’autorizzazione o alla sia negazione: prima facendo leva sulla moratoria voluta dalla Giunta regionale, poi – da dicembre 2024 in poi –, dopo puntando sulla legge sulle aree idonee. E quella su cui si volevano installare 9.900 moduli distribuiti su 330 stringhe, secondo le mappe pensate a Villa Devoto, non era idonea. E tanto bastava, secondo gli uffici, per non prendere più in considerazione il progetto.

Solo che entrambe le norme sulle quali si basava la posizione della Regione sono state dichiarate incostituzionali. E la Ccen Noragugume Srl è andata al Tar per far valere le sue ragioni. Il tribunale amministrativo ha preso atto del crollo del debole castello normativo eretto dal Consiglio regionale a difesa del territorio isolano e ha ordinato la riattivazione del procedimento liquidato dagli uffici. L’iter ha appena ripreso vita: ora 100mila metri quadri di pannelli fotovoltaici incombono sulle campagne di Noragugume.

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