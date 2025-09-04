Riaprono i cantieri Anas: è subito caos per gli incidenti sulla 131 DcnUn tamponamento ha mandato in tilt la circolazione in direzione Olbia. Disagi per gli automobilisti
Con la riapertura dei cantieri Anas dopo la sospensione di agosto, è subito caos sulla Statale 131 Dcn. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 19, un tamponamento, avvenuto all’altezza del chilometro 53, in uscita da Nuoro in direzione Olbia, ha bloccato completamente la corsia. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.
Il traffico è deviato su una sola corsia per senso di marcia, come previsto dalla nuova organizzazione del cantiere, ma ogni minimo incidente in queste condizioni crea forti disagi alla circolazione.
In direzione Nuoro, invece, si procede con rallentamenti, ma senza blocchi totali.
La situazione ha riacceso le polemiche sulla gestione dei lavori e sulla sicurezza stradale in un’arteria fondamentale per i collegamenti interni della Sardegna.