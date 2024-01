Nuova giornata di disagi a Nuoro per i residenti nei quartieri di Preda Istrada e San Pietro a causa della chiusura del serbatoio di Murrone.

Ad annunciarlo questa mattina Abbanoa, che comunica la necessità della chiusura dell’erogazione per le utenze servite dal serbatoio di Murrone sino alle 13 «per consentire una ulteriore riparazione di una perdita idrica sulla rete distributrice in via Ballero».

A secco rimarranno le utenze servite dal serbatoio, e cioè i quartieri di La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia, Su Serbadore.

Abbanoa ricorda che «alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».

