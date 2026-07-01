Un malvivente ha assaltato questa mattina il Conad di Ottana, aggredendo un dipendente con un bastone prima di impossessarsi di un bottino di circa ventimila euro.

Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore ha aspettato il dipendente che stava andando a versare l’incasso del punto vendita e l’ha colpito con un bastone.

Sotto la minaccia dell’arma, il malvivente si è quindi fatto consegnare il denaro e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rapina, raccogliere testimonianze e acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza nel tentativo di risalire all’identità del responsabile. Il dipendente rimasto ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

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