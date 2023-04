Un milione di euro per la raccolta differenziata del futuro. Sono i soldi del fondi Pnrr, per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che si è aggiudicato il comune di Nuoro. Il progetto, predisposto dalla società in house “è-comune”, prevede l’installazione in diverse zone della città delle “isole ecologiche intelligenti” (una decina), che saranno interrate e alle quali si potrà accedere utilizzando la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica.

Le dieci isole saranno collocate nelle vie del centro cittadino e in generale sulle zone dove sono presenti esercizi commerciali e che si caratterizzano per avere locali piccoli, con poco spazio dove poter riporre i comuni mastelli.

Le aree individuate sono piazza Italia, via Roma, piazza Vittorio Emanuele, via Manzoni, via La Marmora, viale del Lavoro, piazza De Bernardi, ma anche il borgo di Lollove.

«Grazie a questo finanziamento - commenta l’assessora all’Ambiente Valeria Romagna - perfezioneremo ulteriormente il sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, in linea con l’imminente istituzione della tariffa puntuale. Un progetto che punta a un maggiore decoro urbano e va incontro alle attività produttive che non possiedono spazi adeguati».

Soddisfazione per il finanziamento Pnrr anche dal sindaco Andrea Soddu: «Stiamo presentando progetti credibili e realizzabili».

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata