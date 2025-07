Ha ufficialmente preso servizio oggi il nuovo Questore di Nuoro, Fortunato Marazzita, che succede a Alfonso Polverino. In occasione del suo insediamento, il dirigente ha tenuto una conferenza stampa in cui ha delineato le linee guida del suo mandato e condiviso un messaggio forte di vicinanza al territorio.

“Sono in Sardegna da circa 25 anni – ha esordito Marazzita – prevalentemente nella provincia di Sassari, dove ho ricoperto tutti gli incarichi: dalla Mobile, al Gabinetto, fino all’Amministrativa. Ho trascorso tre anni come vicario a Oristano e altri tre a Sassari. Questa terra mi è entrata nel cuore”.

Calabrese di origine, Marazzita ha alle spalle un lungo percorso professionale che lo ha visto operare tra la Liguria e la Toscana (tra cui Genova e Prato), prima di tornare stabilmente in Sardegna. “Ora arrivo a Nuoro da dirigente superiore. Per me è un grande onore poter essere Questore di questa provincia. Ringrazio il Ministro e il Capo della Polizia per la fiducia che mi è stata accordata”.

Il nuovo Questore ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal suo predecessore: “Il dottor Polverino ha fatto un ottimo lavoro, sia sul piano organizzativo che operativo. Continueremo sulla strada tracciata, lavorando con impegno e costanza”.

Vicinanza al territorio e attenzione al contesto sociale

“Mi riconosco molto in questa terra – ha proseguito – e vedo molte affinità tra la Sardegna e la mia Calabria: entrambe hanno territori difficili, problemi nei collegamenti e comunità orgogliose della propria identità. La sicurezza è un bene comune, un diritto di tutti. Come Polizia siamo chiamati a dare risposte per primi, ma spesso non possiamo farcela da soli. È fondamentale la sinergia con tutte le istituzioni”.

Nel suo intervento, Marazzita ha ribadito la centralità della prevenzione come leva fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Focus su criminalità, prevenzione e contesto territoriale

“Nuoro – ha sottolineato – non presenta un indice di criminalità elevato, ma ci sono dati significativi in alcuni reati specifici come omicidi, lesioni personali, stupefacenti e atti intimidatori. Serve un’analisi approfondita del contesto socio-economico per capire e agire con efficacia. Dobbiamo saper leggere il territorio”.

Marazzita ha poi evidenziato la necessità di grande attenzione verso i reati che colpiscono le fasce più deboli: “Sono molto sensibile alle minacce, alle percosse, allo stalking. Le misure di prevenzione, come gli ammonimenti, sono strumenti fondamentali per tutelare le vittime. Una giustizia efficace è anche un ottimo deterrente”.

Legalità e controllo del territorio

Il nuovo Questore ha infine ribadito l’importanza dei controlli amministrativi come quelli su armi, compro oro, esercizi pubblici, con il supporto di Asl e Vigili del Fuoco. “Sono strumenti importanti per mantenere alta la soglia di attenzione e fare prevenzione”.

La giornata sua prima giornata nuorese è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti della Polizia di Stato, un gesto simbolico che ha sancito l’inizio del suo nuovo incarico a Nuoro nel segno del rispetto, della memoria e dell’impegno

