Secondo posto fra 150 partecipanti per i I ragazzi dell'ex classe 5^ della Scuola Primaria di Orotelli, ora in 1ª media, che hanno partecipato al concorso nazionale di poesia, aforismi e racconti brevi, edito da CARTA BIANCA e promosso a Senorbì , presentando il loro racconto breve dal titolo "SOS THURPOS E SOS THURPEDDOS". Uno scritto realizzato nell'ambito del progetto RAICHINAS, promosso grazie alla sinergia fra l'Amministrazione Comunale, scuola primaria e Pro Loco. "SOS THURPOS E SOS THURPEDDOS" non è solo un racconto; è un simbolo della storia e delle radici profonde che nutrono la comunità di Orotelli. Per i componenti della pro loco che hanno particolarmente sostenuto questa iniziativa “le tradizioni, rappresentate nel progetto "Sas Raichinas", continuano a germogliare e a fiorire nel fertile terreno dei giovani, garantendo un futuro ricco di cultura e valori”. I ragazzi sono stati assistiti dagli insegnanti Doriana Raineri, Chiara Mereu, Elena Ortu e Leonardo Caponigro.

