Per alcuni lunghissimi minuti sono rimaste incastrate tra le lamiere della loro auto che questa mattina attorno alle 5.15 si è scontata con un Tir.

Paura per due turiste in vacanza in Sardegna, ferite in un incidente stradale nel centro abitato di Posada. Ad estrarle dall’abitacolo la squadra dei vigili del fuoco di Siniscola intervenuta per lo sconto tra il Tir e un’auto all'interno della quale sono rimaste intrappolate le due occupanti.

Per liberare le due donne i soccorritori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici e consegnarle al personale del 118 intervenuti sul posto con due unità di cui una medicalizzata. Illeso l'autista del Tir.

Sul posto anche i carabinieri di Siniscola per i rilievi di propria competenza.

