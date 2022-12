Un guasto alla condotta foranea, che approvvigiona Posada di acqua potabile, sta lasciando a secco da due giorni i rubinetti delle case del paese.

L'emergenza è scoppiata nella tarda serata di giovedì, in località Oreo, dove si è aperta l'ennesima falla su una linea ormai troppo obsoleta per far fronte alla pressione a cui viene sottoposta. Non a caso il personale di Abbanoa ieri pomeriggio aveva portato a termine l'intervento di riparazione, ma appena ha ripreso a funzionare la tubazione è nuovamente riesplosa.

Ora gli operai del Gestore unico stanno correndo contro il tempo per tappare la falla e tentare di riattivare il servizio idrico prima che scocchi la mezzanotte. Altrimenti per Posada il nuovo anno si aprirà all'insegna dei disagi.

