I carabinieri della compagnia di Siniscola e di Isili hanno denunciato 3 persone per detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti, sequestrando diversi ordigni illegali, merce pericolosa e priva di autorizzazione.

Il 27 dicembre, i carabinieri della stazione di Sadali hanno denunciato un 50enne: nel corso di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto cipolle, bombe carta e oggetti pirotecnici, tutti di fabbricazione artigianale. Gli artificieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Nuoro hanno proceduto alla loro distruzione.

I carabinieri di Siniscola hanno denunciato 2 persone e sequestrato materiale vario, tra cui: precursori di esplosivi (nitrato di potassio, zolfo, polvere di alluminio); 2 prodotti di fabbricazione totalmente artigianale e materiale vario per la loro realizzazione (bilancia, misurini, imbuti e attrezzi metallici). Anche in questo caso, il materiale è stato messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale carabinieri di Nuoro per la successiva distruzione.

Gli artificieri consigliano: «Non acquistare e non usare mai fuochi d'artificio proibiti; acquistare solo da commercianti autorizzati; supervisionare in caso di utilizzo da parte di minori; l'uso improprio dei fuochi d'artificio - di qualunque tipo - può comportare gravi conseguenze (ustioni, perdita delle dita, delle mani, della vista e lesioni più gravi); leggere e seguire attentamente le istruzioni, controllando che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione ovvero che non presenti segni d'umidità o di danneggiamento che possano determinare la fuoriuscita di polvere pirica; non indossare indumenti facilmente infiammabili e mantenere una distanza adeguata; non tentare di accendere botti inesplosi trovati per strada ed evitare di toccarli e di raccoglierli; usare fuochi d'artificio in luoghi aperti, lontano dalle persone e da materiale infiammabile; non unire o accendere contemporaneamente più fuochi; posizionare il fuoco su una superficie piana o, in caso di razzi, perfettamente in verticale, e non utilizzare bottiglie di vetro; non tenere mai con le mani razzi, candele o petardi; non accendere razzi o petardi con la miccia corta; non gettare e non indirizzare mai petardi o razzi verso le persone; non far esplodere mai petardi o razzi in bottiglie o dentro contenitori fragili, perché rompendosi possono produrre pericolose schegge; non costruire petardi di dimensioni/potenza maggiori utilizzando polveri di più artifici».

(Unioneonline/D)

