Un’auto ha travolto questo pomeriggio al chilometro 234 lungo la statale 125 in località Sas Linnas Sicca a Orosei una famiglia di turisti tedeschi in vacanza che passeggiava in bici.

Ad avere la peggio il piccolo di famiglia di appena 3 anni trasportato in un carrellino trainato dalla due ruote condotta dai genitori, che però fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Il bambino è stato comunque elitrasportato a Cagliari per i controlli di routine in codice giallo. Sul posto i vigili del Fuoco di Siniscola, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

