Orgosolo rilancia la battaglia contro le speculazioni energetiche con un nuovo murale, comparso nella notte in via Rinascita, a due passi da quello dedicato a Doddore Meloni.

Realizzato dagli artisti Pina Monne, Archimede Scarpa e Giuseppe Zichi, omaggia la figura del pastore di Teulada Ovidio Marras. Che disse “no” alle offerte degli immobiliaristi, non vendendo mai le sue terre a Capo Malfatano.

L’opera, promossa dalla muralista Pina Monne in collaborazione col Comune è caratterizzata dalla bandiera dei quattro mori, racchiusa in una grande pala (per metà albero con le radici ancorate a terra).

Sullo sfondo, la figura di Marras, affiancata dai versi del poeta locale Kikkissu Mereu: «Ca solu chie de Sardigna es fizu, ammirat e difende sa bellesa».

