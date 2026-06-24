Cittadinanza onoraria a Anna Maria Puggioni, storica voce del Duo Puggioni, insieme al fratello Giovanni. A Orani, ieri sera, è stata conferita una cittadinanza onoraria che va oltre il valore formale, e che racconta, piuttosto, una storia di appartenenza consolidata nel tempo. Il Consiglio comunale di Orani con il sindaco Marco Ziranu, si è riunito in seduta straordinaria per le celebrazioni di San Giovanni Battista, e ha conferito la cittadinanza onoraria a Anna Maria e Giovanni Puggioni. Si consolida così il legame nel paese dove i due trascorsero parte dell'infanzia durante il servizio del padre nelle Forze Armate. «Con questo riconoscimento vogliamo esprimere la gratitudine di tutta la comunità verso persone che hanno sempre dimostrato affetto sincero per Orani e che, a loro volta, sono state accolte e amate dagli oranesi come parte della nostra famiglia allargata», dicono dall'amministrazione comunale. La cerimonia si è svolta dopo la messa e l'accensione del fuoco di San Giovanni. Presente Giuliano Marongiu, intervenuto per testimoniare la stima e l'affetto verso gli artisti. Infine, momento di ulteriore condivisione con il concerto di Anna Maria Puggioni e la cena comunitaria. Nella pergamena, firmata dal primo cittadino, si legge: «Il Sindaco e il Consiglio Comunale di Orani conferiscono al Duo Puggioni la Cittadinanza Onoraria e le Chiavi Simboliche della Città, in segno di gratitudine e riconoscenza per il profondo legame mantenuto con la comunità oranese, che li ha visti crescere, e per aver portato con orgoglio il nome di Orani nei palcoscenici di ogni luogo. Con il loro talento, la loro passione e il costante richiamo alle proprie radici, hanno contribuito a diffondere e valorizzare l'identità culturale del nostro paese, divenendone autorevoli ambasciatori. Orani accoglie oggi simbolicamente Anna Maria e Giovanni Puggioni tra i suoi cittadini onorari, rinnovando un legame che il tempo e la distanza non hanno mai interrotto. Da oggi e per sempre, questa chiave non apre soltanto le porte del paese, ma custodisce un posto speciale nel cuore degli oranesi».

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