Nuove perquisizioni e controlli sia in campagna che nei centri abitati di Ortueri, Austis, Sorgono e Teti coordinati dal Comando Provinciale di Nuoro, da parte dei carabinieri della Compagnia di Tonara, con il coinvolgimento della Squadriglia anticrimine di Tascusi ed il supporto dei cinofili dello Squadrone eliportato dei cacciatori di Abbasanta.

A distanza di ormai cinque anni dall’omicidio del gioielliere di Sorgono Giuseppe Mario Manca, gli investigatori vanno avanti con le indagini per dare un nome all'omicida.

Nelle ultime ore sono scattate delle verifiche per accertare l’attendibilità di una serie di informazioni acquisite di recente.

In merito non sono trapelate indiscrezioni. Di certo si continua a indagare a 360 gradi per far luce su una vicenda che continua ad interessare l'opinione pubblica.

Il gioielliere fu ucciso cinque anni fa nella sua casa di Sorgono durante un tentativo di rapina.

© Riproduzione riservata