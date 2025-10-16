È stato trovato riverso in circa 50 centimetri d’acqua, all’interno di un canale a alla periferia di Oliena. La vittima è Giovannino Cacceddu, 66 anni, classe 1959, originario del paese.

L’uomo era scomparso da ieri sera, e le ricerche sono partite dopo la segnalazione dei familiari. Questa mattina la tragica scoperta: il corpo è stato rinvenuto in via Masiloghi, nella periferia del paese.

Secondo una prima ricostruzione, Cacceddu sarebbe scivolato accidentalmente nel canale, battendo la testa e annegando poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nuoro e della stazione di Oliena, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

