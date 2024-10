Ripristinare almeno la normalità nelle viabilità alternativa e adottare un ordine del giorno nel consiglio comunale Olianese, eventualmente da estendere anche ad altri comuni interessati, per rimettere al centro dell’attenzione la situazione delle infrastrutture stradali, che nel nuorese devono avere la massiama priorità. È quello che chiedono i consiglieri comunali di Oliena del gruppo Paris Uliana Nova, Gianfranca Salis, Enrica Picca e Sebastiano Boi, che intervengono dopo l’annuncio da parte della Provincia dell’inizio dei lavori sul ponte di Badu’e Chercu nella strada provinciale 22 Nuoro-Oliena e la conseguente chiusura al traffico.

I consiglieri di opposizione denunciano le difficoltà della viabilità alternativa, sulla strada per Orgosolo dove la carreggiata è ad una sola corsia. I lavori del ponte allungheranno notevolmente i tempi di chi si sposta o arriva a Oliena. Con questa situazione delle infrastrutture si rischia di rendere gli spostamenti da o per Oliena un viaggio della speranza.

Il ponte di Badu’e Chercu che sarà chiuso dal 17

«Corre l’obbligo di segnalare che il traffico verrà deviato sulla strada provinciale di Orgosolo, attualmente, anzi da anni, penalizzata da un restringimento della carreggiata a causa di un cedimento e di un ponte ugualmente investito dall’alluvione», si segnala. «Il nuovo intervento e il disagio che ne seguirà riporta necessariamente all’attenzione le problematiche che affliggono le infrastrutture stradali della zona. Oltre al cedimento pluriennale presente nella Oliena Orgosolo, rimangono ancora in sospeso i problemi di sempre. Prima di tutto ricordiamo la situazione della galleria di Mughina, chiusa al traffico ormai da anni e di cui non abbiamo più notizie. È necessario che Oliena e tutti i comuni interessati chiedano e ottengano di rimettere al centro dell’agenda politica la riapertura della strategica infrastruttura. Non possiamo poi non ricordare che i lavori per l’ammodernamento della Oliena Nuovo sono stati eseguiti solo su un tratto. È fondamentale che la strada sia completata e rifatta interamente».

