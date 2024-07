Venerdì, per quattro ore, dalle 9 alle 13 nei quartieri del cento di Nuoro serviti dal serbatoio di Murrone verrà sospesa l’erogazione idrica.

Rubinetti a secco a la Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore.

L’interruzione annunciata da Abbanoa è dovuta ai lavori di ammodernamento della rete che si sta effettuando in città con i collegamenti delle condotte appena realizzate in Piazza Crispi e nelle vie Papandrea e Ferracciu. Abbanoa sta investendo 750mila euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche della città.

