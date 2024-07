Intervento dei vigili del fuoco nella notte alla periferia di Nuoro, in via Toddara, per l’incendio di un’auto in sosta.

Le fiamme, di probabile origine dolosa, sono divampate in un cortile.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato di Nuoro per i rilievi di propria competenza.

L’auto è di proprietà di un residente del luogo

