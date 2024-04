Sarà una task ''force'' nel Nuorese ad occuparsi di mappare tutti gli edifici abbandonati e pericolosi e a decidere poi il da farsi, per evitare che si ripetano tragedie come quella recente a Nuoro, dove due giovanissimi sono morti nel crollo di un solaio in un vecchio edificio.

L'annuncio stamane a conclusione di un incontro in prefettura, alla presenza di sindaci, rappresentanti di genio civile, vigili del fuoco e altre categorie.

Il gruppo di lavoro sarà composto da personale degli uffici tecnici comunali, dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli ingegneri e del Servizio Genio Civile.

Il prefetto Giancarlo Dionisi, subito dopo la tragica morte di Patrick Zola e Ythan Romano, aveva spedito una circolare ai sindaci invitandoli a fare una prima ricognizione per individuare i ruderi più pericolosi.

Si tratta di un problema che rischia di diventare una vera emergenza. Nell'isola infatti, secondo un recente rapporto, ci sono oltre 300 mila case ed edifici vuoti, molti in stato di abbandono.

