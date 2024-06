A Nuoro i bisognosI che non hanno la possibilità di raggiungere con i propri mezzi gli ospedali per visite mediche, terapie e riabilitazione, potranno contare sul servizio appena avviato dalle Acli.

Grazie a un mezzo attrezzato, concesso in comodato d'uso da PMG Italia, l'associazione potrà accompagnare le persone anziane e fragili presso le strutture Socio Sanitarie del territorio.

Non solo, si potrà richiedere il servizio anche per poter fare la spesa o per altre incombenze. Tutto grazie al progetto Aclino, di mobilità solidale nato per promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale ed accompagnamento.

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dalle ACLI di Nuoro finalizzati al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, in situazione di fragilità, con il fine di inserirli e integrarli socialmente a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio territorio di appartenenza.

