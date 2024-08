Ieri la rottura della condotta idrica in via Dessany, oggi in viale Sardegna, nello stesso punto dove c’era stata un’analoga rottura pochi giorni fa, e mezza città rimane a secco.

La rottura in due punti differenti nella stessa via, una all’incrocio di via Aosta l’altro proprio sulla rotonda del Quadrivio.

Le squadre di Abbanoa sono in questo momento al lavoro in per completare la riparazione della condotta. L’intervento ha richiesto la chiusura del serbatoio di Cuccullio al servizio dei quartieri Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu.

I lavori, fa sapere Abbanoa, saranno conclusi entro le 20 con il contestuale riavvio

