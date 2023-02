Nessun rispetto per il simbolo che rappresenta tutti i nuoresi.

La statua di Grazia Deledda, premio Nobel e alla Letteratura, è stata imbrattata sul volto con della vernice spray verde. Lo sfregio su metà viso dell’opera di Pietro Costa installata al Corso Garibaldi nel 2016 dall’amministrazione comunale in occasione delle celebrazioni Deleddiane per gli 80 anni dalla sua morte e i 90 anni dall’assegnazione del Nobel nel 1926.

Sul viso la vernice spray (foto Ledda)

Una ragazzata o un gesto riconducibile in qualche maniera a quelli portati avanti dagli ambientalisti che hanno preso di mira opere d’arte e luoghi simbolo?

«Gesto ignobile e dimostrazione di totale inciviltà e mancanza di rispetto». Così il sindaco Andrea Soddu commenta l’atto vandalico. «Lo sfregio - continua il primo cittadino - è stato compiuto non solo su un’opera che rende onore alla nostra concittadina premio Nobel, ma, per il suo valore simbolico, verso l’intera città. Non siamo più disposti ad accettare questi gesti ignobili e vili. Chi ha vandalizzato la statua dovrebbe imparare la cultura del rispetto. Ripristineremo al più presto l’opera rovinata, ma resta tanto sdegno e l’amarezza per un atto che offende tutti i cittadini».

